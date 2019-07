'मिशन मंगल' के इऩ डायलॉग्स ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, ट्रेलर देख लोगों ने गर्व से बजाई तालियां

अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की मचअवेटेड फिल्म 'मिशल मंगल' का ट्रेलर ( Mission Mangal Trailer ) आज रिलीज हो गया है। भारत का सिर पूरी दुनिया में फक्र से ऊंचा करने वाले इस मिशन को अक्षय कुमार समेत शरमन जोशी, तापसी पन्नू, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हरी जैसे कलाकार लेकर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में अक्षय और दूसरे कलाकारों ने कई बड़े डायलॉग्स डिलीवर किए जो दर्शकों को भी खूब पंसद आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं पूरी लिस्ट-

1.‘बिना एक्स्पैरिमेंट के कोई साइंस नहीं है। अगर हम एक्स्पैरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आपको साइंटिस्ट कहने का कोई हक नहीं है’।

2.हमारी हर समस्या की मरम्मत अगर हम नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानासा हो जाएंगे

3.तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते बल्कि उसे ऑफ करके गैस बचाके पूरीया तलते रहते हैं

4.शादी नहीं हो पा रही है सर...मंगल मंडरा रहा है सर पर... और ये डिपार्टमेंट मंगल जाने की बात कर रहा है

5.मुझे भी नहीं पता है कैसे करेंगे...पर करेंगे सर...करना ही पड़ेगा सर

6.The Sky Is Not The Limit

7.पूरी दुनिया से कहो...कॉपी देट

यह फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है।