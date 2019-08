अक्षय के 'मिशन' के सामने फेल हुआ जॉन का 'एनकाउंटर', दूसरे दिन की इतनी कमाई, किसी को नहीं हो रहा यकीन

अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि वे बॉक्स ऑफिस के असली खिलाड़ी हैं। पिछली साल की तरह इस बार भी बॉस ऑफिस की खिड़की अक्षय और जॉन अब्राहम की फिल्में रिलीज हुई हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस बार फिर भी अक्षय बाजी मार ले गए। अक्षय की फिल्म 'मिशन मंगल' ओपनिंग डे 29.16 करोड़ की कमाई कर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई। इससे पहले सलमान खान की फिल्म 'भारत' ने ओपनिंग डे 42.30 करोड़ की कमाई की थी। वहीं जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' ने ओपनिंग डे 14.49 लाख रुपए का कलेक्शन किया है।

दूसरे दिन का कलेक्शन

बात करें अक्षय की फिल्म 'मंगल मिशन' के दूसरे दिन की कमाई की तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दूसरे की कमाई के आंकड़े ट्वीट करते हुए लिखा, 'मिशन मंगल ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई की है। एक बिग हॉलीडे के बाद वर्किंडे डे को 17.28 करोड़ रुपए का बंपर कलेक्शन किया। तरण के मुताबिक, फिल्म तीसरे और चौथे दिन अच्छी कमाई करती हैं तो वीकेंड में टोटल 85 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर सकती है। अब तक पहले दो दिन में 'मिशन मंगल' टोटल 46.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी हैं। वहीं जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' अपने पहले दो दिन में करीब 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही कर पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बाटला हाउस' के दूसरे दिन के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है और फिल्म केवल 8-10 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई दिख रही है।

बॉक्स ऑफिस पर अच्छ प्रदर्शन

जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'मिशन मंगल' को कड़ी टक्कर दे रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय की फिल्म के कारण जॉन की फिल्म की कमाई पर काफी असर पड़ा है।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉस

सोशल मीडिया पर जॉन और अक्षय दोनों की फिल्मों को जबरदस्त रिस्पॉस मिल रहा है। लोग 'बाटला हाउस' के निर्देशक और निखिल आडवाणी और 'मिशन मंगल' के निर्देशक जगन शक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोनों फिल्में अच्छे कॉन्सेप्ट पर बनी हैं। दोनों को फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंससे मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं।

#MissionMangal is unstoppable on Day 2 [working day after a big holiday]... Multiplexes are terrific, driving its biz... Day 3 and 4 will be massive again... Eyes ₹ 85 cr+ total in *extended* weekend... Thu 29.16 cr, Fri 17.28 cr. Total: ₹ 46.44 cr. India biz.