अक्षय का 'मिशन' हुआ सफल, '2.0' और 'केसरी' को पीछे छोड़ा, 4 दिन में कमाए इतने करोड़, हर कोई हैरान

अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि वह बॉक्स ऑफिस ( mission mangal box office collection ) के असली खिलाड़ी हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मिशन मंगल' ( mission mangal ) ने अपने पहले वीकेंड में यानी 4 दिन में 97.56 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म 5वें दिन यानी सोमवार को ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 'मिशन मंगल' ने गुरुवार को 29.16 रुपए, शुकव्रार को 17.28 करोड़ रुपए, शनिवार को 23.58 करोड़ और रविवार को 27.54 करोड़ की कमाई कर अब तक अपने पहले चार में कुल 97.56 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह फ‍िल्‍म साल 2019 की पहले दिन कमाई करने वाली दूसरी बड़ी फ‍िल्‍म है।

#MissionMangal sets the BO on 🔥🔥🔥... Springs a biggg surprise... Packs a fabulous total in its *extended* weekend... Metros superb, mass circuits join the party [on Sun]... Thu 29.16 cr, Fri 17.28 cr, Sat 23.58 cr, Sun 27.54 cr. Total: ₹ 97.56 cr. India biz.