मुंबई। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'मिशन मंगल' का ट्रेलर ( Mission Mangal Trailer ) ना केवल मूवी फैंस को रिझा रहा है बल्कि पुलिस को भी खूब रास आ रहा है। राजस्थान ( Rajasthan Police), UP Police और मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) ने इस मूवी के डॉयलॉग्स का इस्तेमाल लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने में किया है।

'मिशन मंगल' के ट्रेलर से पॉपुलर हुए डॉयलॉग्स को राजस्थान, UP और मुंबई पुलिस ने अपने-अपने आॅफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। पुलिस की ओर से किए पोस्ट्स में सड़क सुरक्षा का संदेश बेहद ही रोचक अंदाज में दिया गया है।

राजस्थान पुलिस ने 'मिशन मंगल' के डॉयलाग 'पूरी दुनिया से कहो, Copy That!'का इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपील की है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीटबैल्ट पहनें और ट्रॉफिक नियमों का पालन करें। और अक्षय कुमार कहेंगे 'पूरी दुनिया से कहो, कॉपी देट!

वहीं, मुंबई पुलिस ने अक्षय की मूवी के एक डॉयलॉग पर मिम बनाया है। इसमें एक शराब पीया हुआ मित्र कहता है, 'मैं गाड़ी चलाकर सुरक्षित घर पहुंच सकता हूं।' मेरा जवाब, ' इस मिशन के सफल होने के चांस एक प्रतिशत से भी कम है।'

राजस्थान, UP और मुंबई पुलिस का फिल्मी डॉयलॉग्स को सड़क सुरक्षा से जोड़कर पेश करना लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

The #MissionMangal team is not violating #RoadSafety norms even in space 🚀



Copy that !



Do take care of your #Safety before launching yourself on road !#MissionMangalTrailer #Helmet #MissionHelmetTeam #MissionHelmet pic.twitter.com/9cV4aImKmc