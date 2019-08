संगीत निर्देशक 'खय्याम' का निधन: लता मंगेशकर से लेकर अमिताभ तक इन स्टार्स की आखें हुई नम, कहा- एक युग का अंत हो गया

हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर संगीत निर्देशक मोहम्मद जहूर 'खय्याम'( mohammed zahur khayyam ) का सोमवार रात निधन हो गया है। 92 वर्षीय खय्याम साहब को दरअसल लंग्स में इन्फेक्शन था जिसके चलते वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और मुंबई के सुजय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल काम किया और 'कभी-कभी’, ‘उमराव जान’ जैसी 35 फिल्मों में संगीत दिया है। वे पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने गानों से लाखों दिलों को जीता था।

उनके जाने के बाद बॅालीवुड जगत से लेकर बड़े- बड़े नेता शोक में डूब गए है। मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए अपना शोक व्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद जहूर 'खय्याम' साहब के निधन पर सोशल मीडिया पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा, सुप्रसिद्ध संगीतकार खय्याम साहब के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। उनके अप्रतिम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं।

वहीं गायिका लता मंगेशकर ( lata mangeshkar ) ने 'खय्याम' साहब के निधन पर ट्वीट कर लिखा, 'महान संगीतकार और बहुत नेक दिल इंसान 'खय्याम' साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ है जो मैं बयां नहीं कर सकती। 'खय्याम' साहब के साथ संगीत के एक युग का अंत हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूं।' गायिका अनुपमा राग ने भी 'खय्याम' को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 'दिग्गज संगीतकार 'खय्याम' साहब नहीं रहे। वह हमेशा अपने सदाबहार गानों के लिए याद किए जाएंगे।'

T 3262 - .. a legend in music .. a soft spoken amiable soul .. one that contributed to several films and some of the more important ones of mine .. passes away .. KHAYAM sahib .. for all the memorable music he conducted and produced .. prayers condolences ☘️🌿