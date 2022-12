क्रिसमस पर रिलीज़ हुयी फिल्मे ज्यादातर होती है सुपरहिट

क्रिसमस पर रिलीज़ हुयी फिल्मे ज्यादातर होती है सुपरहिट

नई दिल्लीPublished: Dec 22, 2022 06:07:39 pm Submitted by: Patrika Desk

Most Of The Films Released On Christmas Are Super Hit. बॉलीवुड में पिछले काफी समय से फिल्मों को त्योहारों या खास अवसरों पर रिलीज करने का चलन जोरो शोरो से रहा है। अधिकतर ही बड़े - बड़े स्टार और प्रदूक्तिओं हाउस की यही मांग रही है की उनकी फिल्मे फेस्टिव समय पर ही रिलीज हो।

बॉलीवुड में पिछले काफी समय से फिल्मों को त्योहारों या खास अवसरों पर रिलीज करने का चलन जोरो शोरो से रहा है। अधिकतर ही बड़े - बड़े स्टार और प्रोडक्शन हाउस की यही मांग रही है की उनकी फिल्मे फेस्टिव समय पर ही रिलीज हो। ये सभी स्टार स्वतंत्रता दिवस ,होली ,दिवाली, दशहरा, क्रिसमस जैसे इन खास मौकों को अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए चुनते रहे हैं। क्रिसमस पर खासतौर से आमिर खान की फिल्में आती रही हैं और सुपर हिट भी रही हैं। फिर चाहे वो "ग़जनी" हो या "३ इडियट" या "पिके" यह सभी आमिर की बड़ी फिल्में क्रिसमस पर ही रिलीज हुई हैं।इन फिल्मे ने ना सिर्फ दर्शको को सिनेमाघर तक खींचा बल्कि इन फिल्मो के स्टारकास्ट से लेकर प्रोडक्शन हाउस तक सभी को मुनाफा भी कमवाया ।हलाकि पिछले कुछ समाय से रणवीर सिंह क्रिसमस पर अपनी फिल्मे से दर्शको का खूब ध्यान बटोर रहे है । वर्ष 2018 में आयी "सिम्बा" हो या 2021 में आयी 1983 वल्र्ड कप पर बानी फिल्म "83" हो दोनों ही फिल्मो ने बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था