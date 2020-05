Sonu Sood ने पहुंचाया बेटे को घर, रोते हुए मां ने किया शुक्रिया, देखें Video

नई दिल्ली: लॉकडाउन से गरीब व मजदूर लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की परेशानी का आलम ये है कि न खाने के लिए खाना है और न जेब में पैसे। ऐसे में ये लोग पैदल ही अपने गांव की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इनकी मदद के लिए मसीहा बनकर सामने आए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood Helping Migrants)। इन दिनों सोनू दिन रात काम कर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं ट्विटर (Sonu Sood Twitter) पर लोग एक्टर से फरियाद लगा रहे हैं। जिसपर सोनू बिना देरी किए मदद का भरोसा दिलाते हैं।

सोनू सूद की मदद की वजह से कई हजारों लोग आज अपने घर परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो घर पहुंच गए हैं, वो लोग एक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब हाल ही में एक महिला का वीडियो वायरल (Mother Of A Migrant Sent Touching Message) हो रहा है, जिसमें वह कहती हैं कि मेरा बेटा आज मेरे पास पहुंच चुका है।

मां की भर आईं आंखें

महिला वीडियो में कहती हैं कि 'मेरा लाल मेरे पास है। मैं किस अल्फाज मैं आपका (सोनू सूद) शुक्रिया करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरा बेटा मेरे सामने हैं। जिस तरह एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और मांग के तोहफा लेती है। लेकिन आज मेरे भाई सोनू सूद ने मुझे बिना मांगे तोहफा दे दिया। यह कहते हुए महिला की आखों में आंसू आ जाते हैं। महिला आगे कहती हैं, मैं इस तोहफे को कभी भूल नहीं सकती हूं। मैं अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती थी लेकिन आज मेरा लाल मेरे सामने है।'

इस वीडियो को शेयर करते हुए मनीष नाम के शख्स ने लिखा, 'मेरी मां आपसे कुछ कहना चाहती हैं सुन लीजिए सर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं सर।' सोनू सूद ने भी बिना देरी किए उन्हें जवाब दिया कि 'बहुत सही मेरे भाई। माता जी को प्रणाम। बहुत खुश हूँ कि मैं तुम को तुम्हारी माँ से मिलवा पाया। शब्द नहीं हैं मेरे पास। बस अभी और बहुत सारे मनीष अपनी माओं से जल्द से जल्द मिल पायें। इसी की कोशिश रहेगी।'

177 लड़कियों को एयरलिफ्ट के जरिए पहुंचाया घर

आपको बता दें कि सोनू सूद न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं बल्कि हाल ही में उन्होंने केरल के एर्नाकुलम में फंसी 177 लड़कियों को भी एयरलिफ्ट (Sonu Sood Airlifts 177 Women) करवाया है। ये लड़कियां एक फैक्ट्री में सिलाई और कढ़ाई का काम करती थीं। कोरोना वायरस की वजह से फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, जिसके कारण लड़कियां मुश्किल में थी। सोनू सूद को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उनकी मदद की। जिसके बाद CMO Odisha ने ट्वीट कर एक्टर को शुक्रिया किया।

Thank you so much for your encouraging words sir. I felt it was my duty to get our stranded sisters back to their homes. Will continue to support people struck anywhere in our country. 🙏 https://t.co/XiQn5emOsB