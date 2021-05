मौनी रॉय ने कोविड पीड़ितों की मदद के लिए की अपील

नई दिल्ली। देशभर में इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। इस लहर के कारण भयावह रूप से देश की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की जान जा रही है। इस स्थिति में बॉलीवुड के कई सेलेब्स मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने कोविड-19 पीड़ितों की मदद के लिए दान दिया है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय भी आगे आई हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस्कॉन फाउंडेशन को आर्थिक सहयता करें।

सुविधा न होने के कारण लोग हो रहे हैं परेशान

मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह बताती हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल का छोटा शहर चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पीड़ित है। मौनी कहती हैं, 'नमस्कार, उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकात्ता से 135 किलोमीटर दूर के इलाके मायापुर और आस-पास के क्षेत्र के लोग चिकित्सा सुविधा न होने के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहां लगभग हर परिवार इलाज कराना तो दूर की बात टेस्ट कराने में भी असमर्थ है। यहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।'

https://t.co/qdPkSuncQo



People in Mayapur are suffering due to d lack of medical facilities ISCKON is helping to set up a medical facility with beds, oxygen cylinders, doctors and other necessities I have tried to do my bit bycontributing to em I request you all to do d same 🙏 pic.twitter.com/KB3N8AU2RB