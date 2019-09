मौनी राय की कार पर 11वीं मंजिल से गिरा बड़ा पत्थर, हादसे का वीडियो किया शेयर

मुंबई। अपकमिंग मूवी 'मेड इन चाइना' ( Made in China ) में लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आने वाली मौनी रॉय ( Mouni Roy) ने एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें उनकी कार पर एक पत्थर 11वीं मंजिल से आकर गिरा। एक्ट्रेस ने इस हादसे का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर पूछा है कि मुंबई मेट्रो की इस लापरवाही के लिए वह अब क्या कर सकती हैं।

शेयर वीडियो में मौनी राय ने बताया है कि, जूहु सिग्नल पर एक बड़ा पत्थर 11वें माले से मेरी कार पर आकर गिरा। उस समय मैं काम पर जा रही थी। कुछ कर नहीं सकती लेकिन सोचिए अगर कोई सड़क पार कर रहा होता तो क्या होता! मुंबई मेट्रो की इस लापरवाही के लिए किसी के पास कोई सुझाव है?

Was on my way to work at Juhu signal a huge rock falls on the car 11 floors up. cant help but think what if anybody was crossing the road. Any suggestions as to what to be done with such irresponsibility of the mumbai metro ? pic.twitter.com/UsKF022lpl