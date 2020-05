ट्रेन और घरेलू विमान सेवा के बाद Cinema Halls ने भी कसी कमर, फिल्म देखने के लिए करने पड़ेगे ये जतन

नई दिल्ली। देश में जहां एक तरफ ट्रेन की सेवाओं ( Train Services ) के बाद घरेलू उड़ान ( Domestic Flights ) को शुरू करने को हरी झंडी मिल गई है वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों ( Cinema Halls ) ने अपनी तैयारी एक मसौदा तैयार कर लिया है। जी हां इस बात की बात की जानकारी मूवी क्रिटक्स तरण आदर्श ( Movie Critic Taran Adarsh ) ने एक ट्वीट कर दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि Multiplex Association of India ने अपना सुरक्षा और तैयारी का प्लॉन सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Information & Broadcasting Ministry ) और विभिन्न राज्य सरकारें ( State Governments ) के साथ साझा किया है। अपने तैयार किए मसौदे में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटर्स से जुड़ी सभी जगहों पर सामाजिक दूरी ( Social Distancing ) और विसंक्रमण ( Disinfecting ) का पूरा ख्याल रखने की बात कही है।

#BreakingNews... Multiplex Association of India submits enhanced safety and precautions plan for cinemas to Information & Broadcasting Ministry and various state governments... VERY IMPORTANT DEVELOPMENT... pic.twitter.com/Ssof6kZcIk