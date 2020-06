भारी ट्रैफिक के बीच लखनऊ में ऐसे शूट की गई थी 'गुलाबो सिताबो', मेकिंग वीडियो में देखें

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan) और आयुष्मान खुराना (ayushmann khurrana) स्टारर फिल्म 'गुलाबो सिताबो' (gulabo sitabo) 12 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर रिलीज होने रही है। यह फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है। टीवी पर दिखाए जा रहे इसके प्रोमो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में की गई है। फिल्म से जुड़े सोशल मीडिया (Social Media) पर जारी किए जा रहे हैं। हाल ही इसका एक मेकिंग वीडियो (Gulabo Sitabo Making Video) जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 'गुलाबो सिताबो' की शूटिंग ट्रैफिक के बीच में कैसे की गई।

Witness the old world charm of Lucknow through the sets of Gulabo Sitabo 😍



Catch #GiboSiboOnPrime on June 12 for its World Premiere@SrBachchan @ayushmannk @ShoojitSircar @ronnielahiri #SheelKumar #JuhiChaturvedi @filmsrisingsun @Kinoworksllp pic.twitter.com/WDMnIaSpPj