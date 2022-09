खुशखबरी! अब सिर्फ 75 रुपए में देख सकेंगे कोई भी फिल्म, जानें क्या है ऑफर और कब तक रहेगा वैलिड

अधिकतर लोगों को थिएटर में फिल्में देखना बेहद पसंद होता है, लेकिन महंगाई के चलते अब कम ही लोग मल्टीप्लेक्स का रुख करते हैं, लेकिन अब हम आपके लिए एक अच्छी खबर लाए हैं, जिससे आप बेहद किफायती दामों में मूवी देख सकेंगे। 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर इस बार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति केवल 75 रुपये में फिल्में देख सकेगा।

जी हां ये खबर एक दम सच है। एमएआई और सिनेमाघरों के मालिकों ने ये फैसला नेशनल सिनेमा डे (National Cinema Day) को देखते हुए लिया है। हालांकि ये ऑफर केवल एक दिन के लिए ही है। यह सुविधा केवल आम मूवी थिएटर में ही नहीं बल्कि पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज, कार्निवाल और वेव समेत तमाम जगहों भी उपलब्ध रहेगी।



आप 75 रुपए की टिकटऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ऑफर में आप किसी भी फॉरमैट में, किसी भी भाषा की, कोई भी फिल्म (जो उस वक्त थिएटर्स में चल रही हो) मात्र 75 रुपए में देख सकते हैं। अपनी पसंद की कोई भी फिल्म देखने का यह सुनहरा मौका है।

