Movies on Indira Gandhi:अभिनेत्रियां जिन्होंने पर्दे पर निभाया इन्दिरा गांधी का किरदार

Movies on Indira Gandhi: नई दिल्ली। इंडियन सिनेमा के सबसे ऐक्टिव ऐक्टर अक्षय कुमार आए दिन एक से बढ़कर एक बेह्तरीन फ़िल्में करते आ रहे हैं इसी बीच अक्षय कुमार और लारा दत्ता की नई और जबरदस्त थ्रिलर फ़िल्म 'बेल बॉटम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बता दें ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया है कि रिलीज़ के बाद से ही लारा दत्ता सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि film में लारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं। जिसमें उनका मेकओवर देखने के बाद हर कोई दंग रह गया। मेकओवर के बाद लारा दत्ता same to same इंदिरा गांधी की तरह दिख रही हैं। बता दें कि लारा से पहले भी बहुत सी ऐक्ट्रिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल कई फ़िल्मों में निभा चुकी हैं।

फ़िल्म रिलीज़ से पहले ही लारा दत्ता ने अपने मेकओवर से लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि लारा दत्ता बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं हैं, जो इंदिरा गांधी के किरदार में दिखाई देने वाली हैं। उनसे पहले भी कई अभिनेत्रियां पूर्व प्रधानमंत्री के रोल में नज़र आ चुकी हैं। आज हम आपको उन सब ऐक्ट्रिस के बारे में बताने जा रहे हैं।

सुचित्रा सेन Suchitra Sen as Indira Gandhi



1975 में 'आंधी' में सुचित्रा सेन एक लीडर की भूमिका निभाई थी। जो किरदार सुचित्रा ने निभाया था वह किरदार इंदिरा गांधी के लुक से काफ़ी मिलता-जुलता था। हेयरस्टाइल से लेकर साड़ी तक सब कुछ उनके जैसे ही था।

सुप्रिया विनोद supriya vinod as Indira Gandhi

फ़िल्म 'इंदु सरकार' में सुप्रिया विनोद इंदिरा गांधी के रोल में नज़र आईं थीं। बता दें कि इंदु सरकार एक पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म थी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि सुप्रिया विनोद ने इंदिरा गांधी जैसे दिखने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह सफ़ल नहीं रहीं।



किशोरी शहाणे kishori shahane as Indira Gandhi

किशोरी शहाणे एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। बता दें कि किशोर शहाणे ने पीएम मोदी पर बनी बयोपिक में इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। फ़िल्म में उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने किरदार में ढलने की काफ़ी कोशिश की फिर भी वह उस रोल को पूरी सफलता के साथ नहीं निभा पाई।

अवंतिका अकरकर avantika akerkar as Indira Gandhi

अवंतिका अकरकर नवाजु़द्दीन सिद्दीकी स्टारर फ़िल्म 'ठाकरे' में इंदिरा गांधी के किरदार में दिखाई दी थीं। हांलाकि, उनका रोल इतना नोटिस नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आपने रोल को निभाने की पूरी कोशिश की।



कंगना रनौत kangana ranaut as Indira Gandhi

साल की शुरुआत में कंगना रनौत ने पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म करने का ऐलान किया था। हांलाकि, फ़िल्म के बारे में ज़्यादा कुछ ख़ुलासा नहीं किया गया है। लेकिन बता दें कि फ़िल्म में वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नज़र आयेंगी। लेकिन फोटो को देखकर य़ह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश की है।