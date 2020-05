पुलिसकर्मी को चढ़ा 'सिंघम' बनने का बुखार, दो कारों पर पैर रख किया स्टंट, पर अंजाम का नहीं था अंदाजा

मुंबई। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने पुलिसकर्मी के रूप में शानदार, दमदार और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। शायद ये ही वजह है कि रियल लाइफ पुलिस भी एक्टर से प्रभावित होती देखी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक पुलिसकर्मी ने अजय देवगन के कारों पर चढ़कर स्टंट करने वाले सीन को कॉपी किया। हालांकि इसने पुलिसकर्मी को मुसीबत में डाल दिया।

दरअसल, ये पुलिसकर्मी मध्यप्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ थाने के इंचार्ज मनोज यादव हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वह अजय देवगन की तरह कार स्टंट करते नजर आए। वीडियो में मनोज दो कारों पर चढ़कर बैलेंस बनाते हुए मूवमेंट करते नजर आए। हालांकि कारों की स्पीड बहुत स्लो थी। इस स्टंट के दौरान पुलिसकर्मी ने कई फिल्मी एक्शन भी किए।

Rs 5,000 fine slapped against SI Manoj Yadav, SHO Narsinghgarh PS in Damoh district of Madhya Pradesh, for doing an @ajaydevgn 'Singham' and 'Phool aur Kante' stunt pic.twitter.com/6nv4QCDiTX