Sushant Singh Rajput Suicide केस में IPS ऑफिसर Vinay Tiwari मुंबई पुलिस और BMC पर कसा तंज, बोलें- मुझे नहीं केस को किया था क्वारंटीन

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की जांच करने के लिए पटना आईपीएस ऑफिसर ( Patna Officer ) ने विनय तिवारी ( IPS Officer Vinay Tiwari ) मुंबई गए थे। जहां उन्हें जबरदस्ती बीएमसी ने 14 अगस्त ( BMC Qurantine him ) तक के लिए क्वारंटीन कर लिया था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन्हें तब क्वारंटीन किया गया। जब सुशांत केस के लिए पटना से चार अधिकारी ( Patna Police officer reached Mumbai ) वहां मौजूद थे और केस की जांच को विनय संग आगे बढ़ना चाहते थे। बीएमसी और मुंबई पुलिस ( People upset BMC and Mumabi Police ) की इस हरकत काफी सवाल उठाए गए। जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन आज बीएमसी ने ऑफिसर विनय पांडे को क्वारंटीन ( Vinay Pandey is released from Quarantine ) से रिहा कर दिया है। पांच दिनों बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया।

#Exclusive | TIMES NOW's Nikesh Singh speaks to Bihar IPS officer Vinay Tiwari on his release from the quarantine in Mumbai.



I haven't received the order yet. I will leave for Patna today at 5PM: Vinay Tiwari. | #SushantJusticeCampaign pic.twitter.com/TuethNBc9K — TIMES NOW (@TimesNow) August 7, 2020

आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी ने बाहर आते ही मुंबई पुलिस और बीएमसी ( IPS Officer Vinay Tiwari Comment On Mumbai Police And BMC ) पर तंज कसा कि मुंबई पुलिस ने उन्हें क्वांरटीन नहीं किया था। बल्कि सुशांत के सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) उन्हें क्वारंटीन किया था। आईपीएस ऑफिसर ने बयान देते हुए कहा कि "मुंझे क्वारंटीन नहीं किया है, बल्कि जांच को क्वारंटीन किया है। मैं को अपने साथ अच्छी यादों को लेकर जा रहा हूं। इस बात में दो राय नहीं की मुंबई पुलिस के बर्ताव की वजह से जांच पर असर पड़ा है।" जानकारी के अनुसार आज ही वह पटना के लिए रवाना भी हो जाएंगे।

वहीं आज पटना पुलिस के चार अधिकारी भी पटना ( Four officers of Patna Police have also gone back to Patna ) भी वापस चले गए है। उनके हाथ भी कोई खास सबूत नहीं लग पाएं हैं। मुंबई में टीम एक हफ्ते से जांच ( The team was investigating in Mumbai for a week ) कर रही थी। जहां मुंबई पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही थी। साथ ही जांच पड़ताल के लिए भी पटना पुलिस पैदल और ऑटो के जरिए ही जा रहे थे। बता दें आज रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty Reached ED Office ) अपना बयान दर्ज करवाने ED दफ्तर पहुंची है। जहां उनके साथ उनका भाई भी है। जानकारी के अनुसार रिया जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। उनके भाई शौविक ( Shovik Chakraborty ) से भी ED पूछताछ की।