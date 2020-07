Sushant Singh सुसाइड केस में Rajeev Masand से हुई पूछताछ,अब जल्द बुलाया जाएगा Karan Johar को!

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में जांच में जुटी मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) ने आज मशहूर फिल्म क्रिटिक और पत्रकार राजीव मसंद ( Investigate Rajeev Mansad ) से पूछताछ की। राजीव कुछ समय पहले ही अपना बयान दर्ज कराने मुंबई पुलिस स्टेशन ( Rajeev Mansad Reached Police Station ) पहुंचे। सामने आईं तस्वीरों में वह चेहरे पर मास्क लगाए हुए नज़र आए। अभी तक यह रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है कि राजीव ने पुलिस को क्या बयान दर्ज कराया है, लेकिन आदित्य चोपड़ा ( Aditya Chopra ), संजय लीला भंसाली ( Sanjay Leela Bansali ) और अब राजीव मसंद के बाद पुलिस इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी हस्तियों से भी पूछताछ करने लगी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर ( Mumbai police will investigate Karan Johar ) को भी पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकती है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput death) के बाद से बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ( Kangana Ranaut Interview ) ने एक इंटरव्यू में यह सवाल उठाया था कि अभी तक राजीव मसंद ( Rajeev Mansad ) जैसे पावुरफुल हस्तियों से मुंबई पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? कंगना ने राजीव पर आरोप ( Kangana Blamed Rajeev Mansad ) लगया था कि उन्होंने एक्टर के नाम कई सारे ब्लाइंड आइटम्स ( Rajeev Mansad wrote blind items for Sushant Singh Rajput ) लिखे थे। बात दें कि राजीव मसंद मशहूर फिल्म पत्रकार और क्रिटिक्स ( Rajeev Mansad Journalist Film Critic ) हैं। वो प्रिंट मीडियम में भी गॉसिप्स सेक्शनस ( Wrote for Gossip section ) के लिए लिखते रहे हैं।

कंगना रनौत पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद दिवंगत एक्टर पर राजीव मसंद के लिखे आर्टिकल्स ( Kangan Raise Against Rajeev Mansad Articles ) को लेकर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में राजीव के बयान पर सबकी नज़रे टिकीं हुईं हैं कि आखिर वह अपने बयान में सुशांत को लेकर क्या बड़े खुलासे करते हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत की जांच ठीक प्रकार से करने और बॉलीवुड हस्तियों द्वारा दवाब देने के बाद मुंबई पुलिस ( The Mumbai Police has questioned big people) करीब-करीब सभी नामी-गिरामी लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अब अगला नंबर धर्मा प्रोडक्शन्स ( Dharma Production ) के हेड करण जौहर ( Investigate Karan Joahr ) का हो सकता है। वहीं खबरों के माने तो करण अपने बयान को दर्ज कराने के लिए मानसिकत तौर ( Karan Menatlly Prepare ) पर तैयारी कर रहे हैं।

वहीं इसबात पर सूत्रों का कहना है कि , ’कऱण ठीक है। कुछ दिनों पहले जरुर उनकी तबियत खराब थी जिसकी वजह से वो इमोशनली तौर पर टूट गए थे। वो घबराए हुए जरुर लग रहे थे। ऐसे में अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे ठोस जवाब देने होंगे, जिसे वह अभी देने के लिए तैयार नहीं है।’