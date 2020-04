Lockdown: लोगों को समझाने के लिए मुंबई पुलिस का सहारा बने सितारे, आलिया से लेकर श्रद्धा कपूर हैं शामिल

नई दिल्ली | लॉकडाउन (Lockdown) में जहां लोगों को अलग-अलग तरीकों से समझाया जा रहा है कि वो घरों के अंदर ही रहें। वहीं मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने इसका एक बढ़िया तरीका निकाला है जिसके जरिए वो लोगों के बीच जागरुकता फैला रही है। मुंबई को बॉलीवुड का जमावड़ा तो है ही इसीलिए उन्होंने फिल्मों का सहारा लेते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने फिल्म गली बॉय से आलिया भट्ट (Alia Bhatt) पर बना एक मीम शेयर किया है जिसमें वो मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं और फोटो पर लिखा है- वो चेहरा जब कोई कहता है कि वो लॉकडाउन में बाहर जा रहा है।





इसके अलावा मुंबई पुलिस ने श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री से पंचलाइन बनाई है। मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसपर लिखा है- ओ कोरोना कभी मत आना। वहीं उन्होंने फिल्म स्त्री का नाम लेते हुए भी एक मैसेज तैयार किया है। कैप्शन में लिखा गया है- हर गली को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि गली में ना निकलें। हैशटैग यूज किया गया है- #EverySTREEtSafe। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने माइकल जैकसन की तरह डांस करने वाले एक लड़के का वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि मून वॉक लॉकडाउन में गली में कैसा होना चाहिए।

बता दें कि मुंबई पुलिस लगातार बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों से जुड़े कई मीम्स को साझा कर लोगों को घरों में रहने के लिे प्रेरित कर रही है। इससे पहले अजय देवगन को लेकर भी मुंबई पुलिस कई ट्विट्स कर चुकी है। अजय देवगन ने सभी पुलिसकर्मियों को धन्यवाद किया था जिसके जवाब में मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा था कि डियर सिंघम हम बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अजय ने इसका बाद बातचीत में कहा था अगर पुलिस बोलेगी तो खुद भी वो खाकी वर्दी पहन लेंगे। अजय के इस ट्वीट की काफी प्रशंसा हुई थी।