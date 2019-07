सोनम कपूर हुईं इस बात से परेशान, मुंबई पुलिस से मांगी मदद, मिला यह जवाब

मुंबई में हो रही भारी बारिश (Mumbai rain) की वजह से आम लोग ही नहीं बल्कि सेलेब्रिटीज भी काफी परेशान हो रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे यहां आने-जाने वाली उडानों में देरी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam kapoor) भी इस बारिश की वजह परेशान हो गईं। ऐसे में परेशान एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी। दरअसल, सोनम ने एक ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) से सहायता मांगी।

Can anyone tell me if the airport is open? @mybmc @MumbaiPolice @BOMairport