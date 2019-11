1980-90 के जमाने की तरह मूवी शूटिंग में आ घुसा लोकल 'दादा', स्टार्स संग सेल्फी और मांगे पैसे, निर्देशक ने बयां की दास्तान

मुंबई। अंडरवर्ल्ड पर बन रही मूवी 'मुंबई सागा' की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि निर्देशक संजय गुप्ता को सोशल मीडिया पर जानकारी देकर अफसोस जताना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने उस जगह पर दुबारा कभी शूटिंग ना करने का ऐलान भी कर दिया। संजय का आरोप है कि एक स्थानीय नेता उनके मूवी सेट पर आ धमका और बाधा उत्पन्न की। यहां तक कि उसने पैसे भी मांगे।

निर्देेशक संजय गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'मुंबई सागा' की शूटिंग कर रहे हैं। इस बार उनकी शूटिंग शहर के बाहरी इलाके में थी। संजय ने कई ट्वीट कर बताया कि जहां वह शूटिंग कर रहे थे, वहां एक स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ आ धमका। 1980-90 के दशक में जैसे 'दादा', 'भाई' या 'गुंडे' शूटिंग में बाधा उत्पन्न करते थे और पैसे मांगते थे, ठीक वैसे ही उनके साथ हुआ। हालांकि वह एक स्थानीय राजनेता था।

संजय के ट्वीट के मुताबिक उसने कहा कि वह शूटिंग शुरू होने से पहले अपने हाथों से नारियल फोड़ना चाहता है। मूवी के स्टार्स के साथ फोटोज लेना चाहता है और शूटिंग की अनुमति देने के लिए नकद पैसे भी चाहता है। निर्देशक ने बताया है कि उन्होंने उसकी मांगे नहीं मानी। कुछ घंटो बाद पुलिस आई और शूटिंग बंद करने को कहा।

In the 80's & early 90's when we shot outside city limits invariably the local Dada, Bhai or goon would land up, disrupt shoot & demand his share. Same thing happened today on location of #MumbaiSaga only this time the goon was a political leader with cronies from his party. 1/1 — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 4, 2019

संजय का दावा है कि ये सब होने से पहले ही शूटिंग का अहम हिस्सा शूट किया जा चुका था। उनके साथ 450 जूनियर आर्टिस्ट और 250 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे। संजय ने सवाल किया कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैन शूट नहीं पूरा हुआ हो तो उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता। हालांकि इसके बाद निर्देशक ने पैकअप कर दिया और लौट गए।

We refused to give in to his ridiculous demands which included that he should break the coconut before we start shooting, photo op with the stars & eventually cash payment for his 'permission'. We refused & a few hours later the local cops arrived to shut us down. 2/1 — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 4, 2019

3/1 Fortunately for us we had finished filming the main scene. We had around 450 Jr Artists & a crew of 250 plus. Can you imagine the loss we would have to face had we not finished in time? We packed up, cut our losses & left. Don't think I'll ever shoot in that place again. Sad! — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 4, 2019

'मुंबई सागा' में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी लीड किरदारों में हैं। मूवी की कहानी 80-90 के दशक में अंडरवर्ल्ड, पुलिस और मिल मालिकों के टकराव पर आधारित है। इसकी रिलीज डेट 19 जून 2020 है।