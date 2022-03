सलमान खान की सीक्वल फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में फिर नजर आएंगी मुन्नी

'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाने वालीं हर्षाली मल्होत्रा को भी 'बजरंगी भाईजान' (Bajrangi Bhaijaan) के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार हैं।

बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'बजरंगी भाईजान के सीक्वल का दर्शकों को इंतजार हैं। बता दे कि 'बजरंगी भाईजान फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पंसद आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़ तोड़ कमाई की थी।

Munni will be seen again in Salman Khan's 'Bajrangi Bhaijaan' sequel