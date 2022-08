ज्यादा फीस लिए जाने के सावाल पर बिफरे Akshay Kumar, कहा- 'मेरे 8 घंटे बाकी एक्टर्स के 15 घंटे के बराबर हैं, मैं आराम नहीं फरमाता हूं'

इन दिनों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अगली फिल्म 'रक्षाबंधन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो लोगों को खूब पसंद भी आया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठने लगी। फिल्म को रिलीज होने में चंद दिन बचे हैं और इस बीच फिल्म के बायकॉट की मांग ने सबको चौंका कर रख दिया। इस बीच Akshay Kumar ने एक बड़ा बया दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी तुलना दूसरे एक्टरों से की है।

my 8 hours are equal to 14 to 15 hours of the rest of the actors says akshay kumar