पाकिस्तान खआ की मशहूर एक्ट्रेस नादिया जमील ( nadia jamil ) को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। हाल में उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ एक हैरान करने वाली बात शेयर की है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर कहा कि वो एक नहीं दो बीमारियों से जूझ रही हैं। जी हां, एक्ट्रेस को दो बड़ी बीमारियां हैं, इसके बावजूद वो काम में व्यस्त रहती हैं।

I suffer from epilepsy & vertigo. These are not life threatening bit they can make life challenging sometimes. Vertigo is actually more annoying. Everything spins around. Triggers are generally lack of sleep,anxiety,flashing lights & loud sounds.However it all passes eventually🙏