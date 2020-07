बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं Prabhas और Deepika Padukone, वैजयंती मूवीज ने की फिल्म की घोषणा

नई दिल्ली। बाहुबली सुपरस्टार अभिनेता प्रभास ( Bahubali Fame Prabhas ) एक फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। प्रभास जल्द ही अपने फिल्मी करियर की 21वीं ( Prabhas 21th film ) बड़ी फिल्म करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उस फिल्म में वह हिंदी सिनेमा जगत की नंबर वन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Actress Deepika Padukone ) संग दिखाई देंगे। जानकारी के अनुसार यह प्रभास की 21वीं फिल्म इसलिए फिल्म का नाम भी 'प्रभास21' ( Movie Name Prabhas 21 ) रखा गया है और इसका निर्देशन करने की जिम्मेदारी नाग अश्विन ( Director Nag Ashwin ) को सौंपी गई है। इस बड़ी घोषणा के बाद से प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रभास औ दीपिका की तस्वीर तेजी ( Prabhas deepika pic viral ) से वायरल हो रही है।

फिल्म को लेकर निर्देशक नाग अश्विन ( Indian Film Director Nag Ashwin) का कहना है कि 'वह दीपिका को इस किरदार को निभाते हुए देखने के लिए बेहद ( Excited for Deepika Padukone Role ) उत्साहित हैं। इस फिल्म में दीपिका को भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा जिसे उन्होंने भी पहले कभी नहीं किया होगा। फिल्म में दीपिका के किरदार को लेकर नाग अश्विन ने कहा कि दीपिका का सबसे अलग है जिस देख सभी लोग हैरान हो जाएगं।। दीपिका और प्रभास ( Deepika Prabhas Main Role ) की जोड़ी इस फिल्म का मुख्य केंद्र होगी और यह फिल्म इन दोनों की ही कहानी है। उन्हें भरोसा है कि यह फिल्म एक बड़ा धमाका करने वाली है।'

फिल्म 'बाहुबली' से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले निर्देशक एसएस राजामौली ( Bahubali Director SS Rajamoli ) की गिनती सफल निर्देशकों में होनी लगी है। वहीं प्रभास साउथ इंडस्ट्री में तो सुपरस्टार के ( Prabhas known as superstar ) नाम से जाने जाते ही वहीं वह अब बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जादू चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभास पहली बार किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस संग स्क्रीन शेयर करेंगे। याद दिला दें इससे पहले फिल्म 'साहो' ( Prabhas Saho Film ) में प्रभास श्रद्धा कपूर ( shraddha kapoor ) संग स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। जिसमें लोगों ने प्रभास के एक्शन को काफी पसंद किया था। प्रभास और दीपिका ( Deepika Prabhas Pair ) की जोड़ी को बड़े पर्दे पर साथ देखना बेहद ही खास होगा।

दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ( Deepika Padukone upconing projects ) के बारें में बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 83 ( Film 83 ) में नज़र आने वाली हैं। जिसमें वह पति रणवीर सिंह ( Deepika with husband Ranveen Singh ) संग मुख्य किरदार में नज़र आएगीं। इसके अलावा वह शकुन बत्रा ( shakun batra ) की अगली फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि, उस फिल्म का शीर्षक अभी तक तय नहीं किया गया है। इसके अलावा फिल्म 'महाभारत' में द्रौपदी ( Deepika will play Draupadi role in Mahabharat) का किरदार भी दीपिका को ही सौंपा गया है। कुछ समय पहले अमेरिकन कॉमेडी फिल्म 'द इंटर्न' ( American Comedy Show The Intern ) में मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी उन्हीं के नाम की घोषणा हुई है।