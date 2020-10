नागिन 5 फेम सुरभि चंदना ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, बोली कुछ घंटे रहा तनाव

नागिन 5 सुरभि चंदना की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने लिखा, "कोविड-19 टेस्ट के दौरान जरूर था कि मैं अपने दिमाग को स्थिर रखूं, दिमाग में तरह-तरह के ख्याल आ रहे थे और सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो मेरे पेरेंट्स के लिए था।

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। महानगर मुंबई में फिल्मी और टीवी सितारे शूटिंग के दौरान काफी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। हाल ही में मशहूर टीवी सीरियल नागिन 5 के एक्टर शरद मल्होत्रा भी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से शो के बाकी कंटेंस्टेंट ने भी अपना टेस्ट करवाया हैं। शो की एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है लेकिन उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

सुरभि ने सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "कोविड-19 टेस्ट के दौरान जरूरी था कि मैं अपने दिमाग को स्थिर रखूं, दिमाग में तरह-तरह के ख्याल आ रहे थे और सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो मेरे पेरेंट्स के लिए था। मेरी कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुझे इतनी ताकत देने के लिए आप सभी का शुक्रिया ।" इस खबर से सुरभि के फैंस ने भी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि अभी मोहित की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। अभी सिर्फ शरद ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सुरभि और मोहित अपने को-स्टार के लिए दुआएं कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि शरद भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे।

It was important for me to keep my mind stable and sane cause these few hours have been mentally exhausting especially the BIG STRESS was for The Parents . Thankyou and Big Hug for the strength 🙏 #testedNEGATIVE