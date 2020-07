Amitabh Bachchan ने हेल्थ अपडेट जारी करने से किया अस्पताल को मना! खुद ली यह जिम्मेदारी

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan infected by coronavirus ) महामारी कोरोनावायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल ( Amitabh admitted in Nanavati Hospital ) में भर्ती में गया है। समय-समय पर अस्पताल अमिताभ के स्वास्थ्य की ( Hospital gave health update ) जानकारी दे रहा है। उनकी हालत को स्थिर बताते हुए उन्हें आइसोलेशन वार्ड ( Amitbh shifte isolation ward ) में शिफ्ट कराने की खबर सामने आई थी। वहीं दूसरी बार भी बिग बी की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव ( Big B second Report Positive ) आने की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। लेकिन इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 वेबसाइट की खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने नानावटी अस्पताल ( Nanavati Hospital will not give health update ) को हेल्थ अपडेट देने से मना कर दिया है।

दरअसल, नानावटी अस्पताल ( Nanavati Hospital ) में जब कभी भी कोई बड़ी हस्तियां इलाज के लिए एडमिट होती है। तो अस्पताल द्वारा उनकी तबियत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लिए हेल्थ बुलेटिन ( Hospital shared health bulletin ) के जरिए मीडिया को शेयर करता है। लेकिन अमिताभ ने नानावटी के पब्लिक रिलेशन टीम ( Nanavati public releastion ) को जानकारी शेयर करने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन खुद ही अपनी हेल्थ अपडेट ( Amitabh bachchan will give his health update ) अपने प्रशंसकों को देगें। वह सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ही समय-समय पर अपनी सेहत की जानकारी से अपने फैंस को अवगत करवाएंगे। जिसकी वजह से मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने यह फैसला लिया है।

आपको बता दें बीते दिन यानी कि शनिवार की शाम अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan tweet ) ने खुद ही ट्विटर पर पोस्ट शेयर कोरोनावायरस से ( Infected by coronaviurs tweet ) संक्रमित होने की जानकारी दी थी। वैसे भी लॉकडाउन ( Amitabh active on social media during lockdown ) के बीच सोशल मीडिया अमिताभ रोज़ाना कई पोस्ट शेयर करते रहते थे। बताते चलें कि बच्चन परिवार के चार सदस्यों कोरोनावायरस ( 4 people infected by covid-19 ) हो गया है। जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ), बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Bachchan ) और आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan corona positive) भी शमिल है। उनकी पत्नी जया बच्चन ( Jaya Bachchan Covid-19 report negative ) की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। देशभर से उनके प्रशंसक उनके और उनके पूरे परिवार के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।