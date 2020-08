Naseeruddin Shah के स्टेटमेंट के बाद Kangana Ranaut के फैंस ने लगाई क्लास, एक्टिंग पर उठाए सवाल.. जानिए क्या है पूरा विवाद?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) को लेकर बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियां आमने-सामने आ चुकी हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (kangana Ranaut) और उम्दा कलाकार नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। कंगना शुरुआत से ही सुशांत केस में (Kangana voice for Sushant) आवाज उठाती रही हैं। 14 जून को सुशांत के निधन के बाद कंगना ने 15 जून को सबसे पहले वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ (Kangana released a video on 15 June for Sushant) है। बॉलीवुड माफियाओं ने मिलकर उन्हें मारा है। उन्हें बायकॉय कर दिया गया था। करण जौहर का नाम लेते हुए कंगना ने कई बड़ी हस्तियों को घेरा था। हालांकि कंगना की आवाज सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह को कुछ खास रास नहीं आई। हाल ही में उन्होंने कंगना को आधा पढ़ा लिखा हुआ (Naseeruddin Shah said Kangana is a half educated) बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता। इसके बाद कंगना ने भी जवाब दिया और बहस शुरू हो गई। ट्विटर पर कंगना के फैंस अब नसीरुद्दीन की क्लास लगा रहे हैं। यहां तक कि उनकी एक्टिंग को लेकर भी काफी कुछ लिख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि आखिर ये विवाद (Kangana Naseeruddin Controversy) किस कारण हुआ।

Aap gaur krna kbi .... he sounds same ... same voice modulation. .same way of reciting lines ... no difference in any character he play.



Basically ppl sign him for such roles only. .



That is why he never went to to become Greatest of all time.. — Ritesh (@LatestDefence) August 18, 2020

नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने आजतक से बातचीत में सुशांत केस में लगातार अपनी आवाज उठा रही कंगना रनौत को आधा पढ़ा लिखा बताया दिया। नसीरुद्दीन ने साफ कहा कि बॉलीवुड में मूवी माफिया जैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बेबाकी की प्रसिद्ध कंगना ने भी उनपर निशाना साधा। नसीरुद्दीन ने कहा था- अपनी शिकायतें अपने पास रखिए, किसी को आपकी बात सुनने में रुची नहीं (No one is interested in Half educated scarlet) है। किसी को आधे-पढ़े लिखे लोग स्टारलेट की बातों में दिलचस्पी नहीं है जिसने खुद ही सुशांत को न्याय बीड़ा खुद ही अपने ऊपर उठा लिया।

नसीरुद्दीन शाह के इस स्टेटमेंट के बाद ही कंगना के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया। कंगना (Kangana Ranaut) ने लिखा- नसीर जी एक महान कलाकार हैं, इतने महान कलाकार की तो गालियां भी भगवान के प्रसाद की तरह हैं। इससे अच्छा तो मैं उनकी उस बातचीत को देखना पसंद करूंगी जब पिछले साल हम दोनों ने सिनेमा और क्राफ्ट पर बात की थी। जब आपने मुझे कहा था कि आप मेरी कितनी तारीफ करते हैं। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट (Kangana Ranaut tweet on Naseeruddin Shah) किया। उन्होंने लिखा- शुक्रिया नसीर जी, आपने मेरे सारे पुरस्कार और उपलब्धियों को तौल दिया, जो नेपोटिज्म के आधार पर मेरे पास नहीं हैं। मुझे इसकी आदत है, लेकिन अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो भी क्या आप मुझसे यही कहते।

Naseer ji is a great artist, itne mahan kalakar ki toh gaaliyaan bhi bhagwan ke parshad ki tareh hain,I rather watch amazing conversation we had about cinema and our craft last year and you told me how much you appreciate me... 🙏 https://t.co/ZVXKVC4n66 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 18, 2020

Thank you Naseer ji, you weighed all my awards and achievements which non of my contemporaries have on the scale of nepotism,I am used to this but would you say this to me if I were Parkash Padukone/Anil Kapoor’s daughter ? 🙂 https://t.co/yA59q7Lwbf — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 18, 2020

I didn't see him as great actor. .he looks talks acts 99% same in all his movies.



Basically he doesn't act....he is portraying his real life ... that's it. — Ritesh (@LatestDefence) August 18, 2020