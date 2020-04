नसीरुद्दीन शाह की 'हाफ फुल' ओटीटी पर आज से, इमेज के हर दायरे से दूर

View this post on Instagram

Presenting the #ZEE5 Short Film Festival! 9 stories that will fill your short breaks with all the magic you need. Streaming now only on ZEE5. #StayHomeToZEE5 . . . . . @vikrantmassey87 @naseeruddin49 @ritabhari_chakraborty @sumeetraghvan @hruta12 @sho_neel @celinajaitlyofficial @ramkamalmukherjee @goenkaanupriya @nowitsabhi @gulati06 @lakshyakochhar @rashionality @alkaamin @abaandeohans @simplyrajeev @rhea_chakraborty @oyemanjot @ttt_official @shriya.pilgaonkar @anantvjoshi @navjotgulati @chinxter @ajay.chabbria