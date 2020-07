Natasa Stankovic ने Hardik Pandya संग शेयर की खूबसूरत तस्वीर, मैसेज में लिखा- 'तुम मुझे पूरा करते हो'

नई दिल्ली। अभिनेत्री नताश स्टेनकोविक ( Natasa Stankovic) जल्द ही क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) के बच्चे की मां बनने वाली हैं। कपल इस बात से काफी खुश है। सोशल मीडिया ( Natasa Hardik Shared Photo ) पर भी दोनों अक्सर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। तस्वीरों में नताश बेबी बंप भी फ्लॉन्ट ( Natasa Flaunt her baby bump ) करती हुईं नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं। इस बीत नताश ने हार्दिक संग एक लेटेस्ट तस्वीर ( Natasa Shared Latest photo with hardik ) शेयर की हैं। जिसमें कपल काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तस्वीर में सबसे ज्यादा ध्यान नताशा के कैप्शन ने खींचा। उन्होंने हार्दिक के लिए प्यारभरा ( Special Message For Hardik ) मैसेज लिखा है। जिसे उनके चाहने वालों ने खूब पसंद किया है।

नताश स्टेनकोविक ( Natasa Stankovic Instagram ) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें वह सोफे पर बैठीं हुईं नज़र आ रही हैं। वहीं हार्दिक नताशा ( Hardik Natasa ) के पास बैठे हुए हैं। नताशा ने बड़े ही प्यार से हार्दिक को अपनी बांहों में घेरा हुआ है। कपल कैमरे की तरफ देखते हुए स्वीट सी स्माइल ( Hardik Natasa Pose ) करती हुए नज़र रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए नताशा ने कैप्शन में लिखा है- 'तुम मुझे पूरा करते हो।'हार्दिक और नताशा की यह तस्वीर खूब ( Hardik Natasa Photo Viral ) वायरल हो रह है। कपल का यह अंदाज उनके चाहने वालों का खूब पसंद आ रहा है।

बता दें नताशा और हार्दिक ( Natasa Hardik Soon to be parents ) जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। मई में दोनों ने पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट ( Couple Pregnancy was announced in May) की थी। इस साल जनवरी में हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक ( Hardik Pandey engaged Natasa in January ) से सगाई की थी। अचानक सगाई का एलान कर हार्दिक ने सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट ( Hardik Shared Engagement Photo ) भी साझा की थीं जिसमें नताशा अपनी अंगूठी दिखाती नजर आई थीं। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ही हार्दिक ने नताशा की प्रेग्नेंसी की बात भी कही थी।