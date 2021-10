67th National Film Awards: कंगना रनौत को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

नई दिल्ली। इस वक्त देशभर में 67वें फिल्म पुरस्कार (67th National Film Awards) की चर्चा हो रही है। इसका आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। यहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सभी विजेताओं को स्वर्ण, रजत कमल, शॉल और ईनाम की राशि देकर सम्मानित किया। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। क्योंकि उन्हें चौथी बार नेशनल अवॉर्ड मिला है। उन्हें ये अवॉर्ड उनकी दो फिल्मों 'मणिकर्णिका' और 'पंगा के लिए मिला है।

67th National Film Awards | Kangana Ranaut receives the Best Actress award for "Manikarnika" and "Panga". Dhanush and Manoj Bajpayee receive the Best Actor award for "Asuran" and "Bhonsle" respectively. pic.twitter.com/SYuiIKZKUp