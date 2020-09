एक्ट्रेस पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगाया यौन शोषण का आरोप, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। 19 सितंबर को एक्ट्रेस पायल घोष ने एक ट्वीट करते हुए बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके बाद से एक बार फिर इंडस्ट्री में हलचल शुरु हो गई है। अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से न्याय करने की गुहार लगाई है। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि यदि अनुराग के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की गई तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद राष्ट्री महिला आयोग ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है।

You may send me the detailed complaint at [email protected] and @NCWIndia will look into it. @iampayalghosh https://t.co/KZzPwkmuwZ