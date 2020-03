अमिताभ बच्चन ने इसको बताया सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली, कहा- इसको बदलने की क्षमता किसी में नहीं

कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गैनाइजेशन की ओर से महामारी करार दिया जा चुका है। सभी देश इससे लड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इसको लेकर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे इस घातक वायरस के बारे में अपने विचारों को साझा करके फैंस को इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपाय बताकर जागरूरकता फैला रहे हैं। हाल ही महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि प्रकृति ने यह साबित किया है कि यह ही सर्वोच्च है।

सुरक्षित रहें, जीवित रहें

ब्रह्मास्त्र अभिनेता ने लिखा, 'अनिश्चितता के समय में, अज्ञात समय में, जानकारी और दिशा की कमी के समय में सुरक्षित रहें, देखभाल में रहें और मजबूत रहें .. और एहतियात बरतें। संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव देखभाल, स्नेह और चिंता का अनुभव करें, एक साथ एक लड़ाई के लिए, एक आम दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, शायद कभी ऐसा अवसर आया हो जब मानव की मानवता ने एकरूपता दिखाया। हम अलग-अलग रंग, जाति, पंथ, धर्म, विश्वास, भाषा या क्षेत्र के में हो सकते हैं, इसकी सहजता में हम में से हर एक को स्वेच्छा से उस हाथ को आगे बढ़ाया है जो सभी के लिए सहायक और विचारोत्तेजक मदद करता है। भावना और इरादे का सिर्फ एक लक्ष्य है कि सुरक्षित रहें .. जीवित रहें और जीवित रहें।'

T 3471 - Rarely has there been occasion when the humaneness of the human displayed uniformity .. we may be different colour, caste, creed, religion, belief, language or territory .. each of us in spontaneity has extended voluntarily that hand of hope succour & suggestive help !