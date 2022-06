सिद्धांत चतुर्वेदी संग रिलेशनशिप में हैं नव्या नवेली नंदा? सोशल मीडिया पोस्ट बन रहा है सबूत!

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा और गली बॉय फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के चर्चे इन दिनों जोरों पर हैं। दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले दोनों करण जौहर की बर्थडे पार्टी में भी साथ नजर आए थे। तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं।

सिद्धांत चतुर्वेदी और नव्या नवेली के सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर इस बात की तरफ करते हैं कि दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। हाल ही में सिद्धांत ने पोस्ट किया है, जिससे उनके और नव्या नवेली नंदा के रिलेशनशिप को लेकर और भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

