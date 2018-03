बॅालीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर लगे पत्नी की जासूसी के आरोप पर पुलिस की कार्यवाही अभी भी जारी है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) डिटेल्स मिलने पर नवाजुद्दीन के वकील रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले नवाज की पत्नी ने उनपर लगे आरोपों का खंडन किया था। इसके बावजूद पुलिस इस मामले पर कड़ी जांच-पड़ताल कर रही है। यही वजह है कि नवाजुद्दीन की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है।

पुलिस का कहना है कि यह लोग निजी जासूसी कंपनियों के लिए लोगों के फोन रिकॉर्ड निकालते थे। पुलिस इससे पहले मामले में महिला जासूस रजनी पंडित सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को पता चला था कि इन सब में प्रशांत पालेकर नाम का प्राइवेट जासूस भी मिला हुआ है। वह नवाज की पत्नी की जासूसी कर रहा था। वह CDR को जमा कर रिजवान और नवाज तक पहुंचा रहा था।

#Visuals from Thane: Actor Nawazuddin Siddiqui's lawyer Rizwan Siddiqui arrested by Crime Branch Unit, last night, in Call Data Records (CDR) case, says, 'I have recorded my statement, system that is being followed is against law,' also adds that he is being framed. #Maharashtra pic.twitter.com/sXXEEz0BMV