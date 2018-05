बॅालीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गैरकानूनी तरीके से अपनी पत्नी के कॉल डेटा रिकार्ड निकलवाने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के ठाणे की क्राइम ब्रांच ने 11 लोगों को गैरकानूनी तौर पर कॉल डेटा उपलब्ध कराने के चलते हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक उन 11 लोगों में नवाजुद्दीन का नाम भी शामिल था। इस मामले में ठाणे पुलिस ने उन्हे पेश होने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं आए। इस मामले को लेकर हाल में नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया।

आलिया ने लिखा, "कल से मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं उसे देखकर नवाज के साथ मैं खुद हैरान हूं। पिछले कई साल से मेरे और नवाज के बारे में कई तरह की बातें मीडिया में आती रही हैं, जिनमें तलाक से लेकर हमारे साथ न रहने जैसी कई बातें कही गईं। लेकिन कल से जो न्यूज फैल रही हैं वो हम दोनों के लिए हैरान करने वाली रहीं और मजबूर होकर मुझे आज अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ा। पिछले दिनों उनकी बायोग्राफी को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। नवाज का दोष सिर्फ इतना था कि वो सच को बोलते हैं। उनके अंदर कहीं कोई झूठ नहीं। लेकिन बजाए उन्हें समझने के उनको गलत ठहरा दिया गया।"

"मेरा और नवाज का रिश्ता 15 साल पुराना है। जब नवाज कुछ भी नहीं थे, एक छोटे से घर से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव रहे। मगर एक लंबे रिलेशन के बाद आखिर हमने शादी कर ली। नवाज ने भी करियर की बुलंदियों को छूआ, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो हमारे दो बच्चों शोरा और यानी के जन्म से पूरी हो गई। नवाज दुनिया के लिए आज एक सिलेब्रिटी हैं लेकिन मेरे लिए आज भी वह 15 साल पुराने नवाज हैं। मुझे नवाज की हमेशा से जो अच्छी बात लगी वो है उनका खुले विचारों का होना। उन्हें जितना अपना स्पेस पसंद है दूसरों को भी वो उतना ही स्पेस देते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम दोनों का धर्म।

"मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं, वहीं नवाज एक मुस्लिम हैं। लेकिन नवाज ने कभी मेरे अलग धर्म से होने का मुझे अहसास नहीं होने दिया। ना ही अपने धर्म को मुझपर कभी थोपने की कोशिश की। वो जितना अपने धर्म को मानते हैं वही रिस्पेक्ट वो मेरे धर्म को भी देते हैं। यही हमारे बीच एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद है।"

इसी बात ने अच्छे पति और पिता के साथ-साथ उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाया है। शायद इसलिए सेलिब्रेटी होने के बाद भी उनपर किसी तरह का कोई स्टारडम हावी नहीं हो पाया। आज भी उनके वही पुराने दोस्त हैं, वही छोटे-छोटे शौक हैं। वही सिंपल सी उनकी लाइफ है। नवाज आज भी वही नवाज हैं।

रही बात सीडीआर से जुड़े इस नए विवाद की तो सच्चाई जल्द सबके सामने आ जाएगी बस मै यहां इतना ही कहूंगी कि नवाज पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है।"

