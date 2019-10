नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विदेशों में भी गाड़े झंड़े, एक्टर की अपकमिंग मूवी दुनियाभर में मचा रही धूम

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( Nawazuddin Siddiqui ) और तनिष्ठा चटर्जी ( Tannishtha Chatterjee ) स्टारर मूवी 'रोम रोम में' ( Roam Rome Mein ) का सलेक्शन रोम फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए किया गया है। इस अपकमिंग मूवी की प्री-ओपनिंग स्क्रीनिंग 16 अक्टूबर को रोम के कासा डेल सिनेमा में की जाएगी। यह फेस्टिवल 17 अक्टूबर से शुरू होगा।

इस फिल्म की लेखक और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी हैं। इस सॉइकलोजिकल ड्रामा मूवी से तनिष्ठा डॉयरेक्टर के रूप में डेब्यू कर रही हैं। नवाज और तनिष्ठा के अलावा इस मूवी में वेलेंटीना कोर्टी, इशा तलवार, फ्रांसेस्को अपोलोनी, उरबानो बार्बेरिनी, पामेला विल्लोरसी, एंड्रिया स्कार्डुज़ियो जैसे स्टार्स नजर आएंगे।

