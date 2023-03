नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी का पोस्ट हुआ वायरल, कहा- 'मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मेरी बेटी इस्लाम का पालन करती है'

Nawazuddin Siddiqui Wife Aaliya Siddiqui Viral Post: एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में हैं। एक्टर की पत्नी ने उन पर घर से बाहर निकालने से लेकर रेप तक के कई गंभीर आरोप लगाए थे।

Nawazuddin Siddiqui Wife Aaliya Siddiqui Post Goes Viral, Said- 'I Am Brahmin But My Daughter Follow Islam'