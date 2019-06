गणेश गायतोंडे के बाद Serious Man बनेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दोहराएंगे 'सेक्रेड गेम्स' का कारनामा!

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने Sacred Games से काफी शोहरत बटोरी है। सीरिज में उनके किरदार गनेश गायतोंडे को फैंस ने काफी पसंद किया। जल्द ही इसका दूसरा सीजन भी दस्तक देने वाला है। इसी बीच नवाज के एक और प्रोजक्ट से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नवाज,सुधीर मिश्रा के साथ नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट Serious Man में नजर आने वाले हैं।

हाल में तरण आदर्श ने ट्वीट के माध्यम से इसकी ऑफिशियल एऩाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा, IT’S OFFICIAL... After #SacredGames, Nawazuddin Siddiqui to play the lead role in Netflix’s upcoming film #SeriousMen... An adaptation of Manu Joseph’s book #SeriousMen... Directed by Sudhir Mishra... This will be Nawaz’s second project with Netflix.

सुधीर मिश्रा की यह फिल्म उपन्यास 'सीरियस मैन' का रूपांतरण है जिसमें नवाज एक मुख्य भूमिका में हैं। हाल में इस बारे में बात करते हुए सुधीर ने बताया, 'वह एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और मैं हमेशा से ही उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ अच्छा ऑफर करना था क्योंकि अच्छे कलाकारों को हमेशा अच्छे स्क्रिप्ट की चाह रहती है। मनू जोसेफ की उपन्यास 'सीरियस मैन' में मुझे उनके लिए एक अच्छा किरदार मिला।'