Nawazuddin Siddiqui को नहीं चाहिए बच्चों की कस्टडी, पत्नी Aaliya को शर्तों के साथ देंगे तलाक!

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui and Aaliya Siddiqui) के द्वारा लगाए गए आरोपों और तलाक को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। हाल ही में आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन को तलाक (Nawazuddin and Aaliya Divorce) के नोटिस के साथ बच्चों की कस्टडी (Kids Custody) खुद लेने और मेंटेनेंस की भी मांग रखी थी। अब खबरों के मुताबिक, नवाजुद्दीन ने आलिया की सभी मांगों को मान लिया है और बच्चों की कस्टडी (Nawazuddin will not take kids custody) लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। नवाजुद्दीन ने आलिया की शर्तों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है जबकि उन्होंने अपनी पत्नी को नोटिस का जवाब नहीं दिया है।





आलिया सिद्दीकी ने पति नवाजुद्दीन और उनके परिवार पर कई आरोप (Nawazuddin wife aaliya allegations) लगाए हैं जबकि खुद नवाज की तरफ से इसपर एक बार भी कोई सफाई या पलटवार नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि नवाजुद्दीन अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म घूमकेतू (Ghoomketu) भी रिलीज हुई है इसलिए भी वो कोई बवाल नहीं करना चाहते हैं।





बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवाजुद्दीन ने आलिया को तलाक देने का मन बना लिया है। वो उनकी सभी शर्तों को मानते हुए डिवोर्स देंगे यानी की नवाजुद्दीन बच्चों की कस्टडी (Children custody) भी नहीं लेंगे। साथ ही आलिया के मेंटेनेंस (Divorce and Maintenance) की मांग को भी उन्होंने मान लिया है।

बता दें कि नवाजुद्दीन आजकल अपने होमटाउन में हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां जाने का फैसला इसीलिए लिया था ताकि वो मीडियो के सवालों से बच सके। लेकिन पहले खबर उड़ी थी कि नवाज की मां की तबीयत खराब है इसलिए वो वहां गए हैं। हाल ही में नवाज से उनके और आलिया के रिश्ते (Nawazuddin and Aaliya Relationship) को लेकर सवाल भी किया गया था लेकिन उन्होंने इसे तुरंत इग्नोर कर दिया। नवाजुद्दीन ने अपनी फिल्म घूमकेतू के बारे में बात शुरू कर दी। वहीं नवाज की पत्नी आलिया ने बताया था कि उन्हें रिश्ते में कभी सम्मान नहीं मिला इसलिए वो तलाक देने का फैसला ले पाईं। साथ ही नवाज अपने बच्चों से लंबे समय से मिलने नहीं गए हैं।