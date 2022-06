साउथ अभिनेत्री नयनतारा और विग्नेश शिवन के फैंस काफी समय से इनकी शादी का इंतजार कर रहे थे। आखिकीर वो घड़ी आ गई है। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। करीब सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद नयनतारा और विग्नेश शादी करने जा रहे हैं।

इस स्टार कपल की शादी को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी का पहला कार्ड आखिरकार एक खास शख्स को देकर इन खबरों पर पक्की मुहर लगा दी है। ये कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं। कपल ने पहला कार्ड इन्हें दिया है। अदाकारा नयनतारा अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश शिवन के साथ खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को शादी का कार्ड देने पहुंची थीं।

nayanthara and vignesh will tie the knot