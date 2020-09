Rhea Chakraborty को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, वकील सतीश मानेशिंदे बोले-' केस अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अभी एनसीबी के दफ्तर से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने रिया की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी है।

Dear media please also tell this is only the remand for few days. For the further interrogation. Becoz general people are considering as final conclusion of case#TruthMatters