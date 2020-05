'मोदी सरकार के 6 साल... बेमिसाल' पर अनुभव सिन्हा ने BJP पर कसा तंज, बोले- एक दो दिन ठहर जाते...

नई दिल्ली: बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट्स से काफी सुर्खियां बटोरते हैं। अनुभव सिन्हा अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ऐसे में एक बार फिर उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में बीजेपी (BJP) पर तंज कसा है। दरअसल, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मोदी सरकार के 6 साल का सफर दिखाया गया है। इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए अनुभव सिन्हा ने तंज कसते हुए लिखा है, 'एक दो दिन ठहर जाते। कोई शांत दिन ढूंढ लेते। 'उनके इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा है, 'अखण्ड अद्वितीय बेशरम लोग, मजदूरों की लाशों पर जश्न मना रहे है। सब याद रख जाएगा।' वहीं अन्य ने लिखा, 'प्रोमोशन पर ही सरकार टिकी हुई है इनकी कुछ भी तो नहीं किया गरीब बेसहारा जनता के लिए, कैसे ठहरते पेट मे दर्द हो रहा होगा, PR ऑक्सीजन का काम करती है,,लाशो पर जश्न मनाना कोई इनसे सीखे।' वहीं एक यूजर ने अनुभव सिन्हा से ही सवाल पूछते हुए कहा, 'एक दो दिन में क्या बदल जाता ?'

आपको बता दें कि अनुभव सिन्हा मोदी सरकार पर अकसर तंज कसते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को विफल बताया था। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा था, "उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार पिछले 45 दिनों से टीवी देख रही है। वे अब भी घर पहुंचने के लिए मीलों दूर चल रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, शिशु, बिना पानी, भोजन और पैसे के। कृप्या टीवी पर सज-संवरकर आने से पहले एक बार उनके बारे में भी सोचें। आप पूरी तरह से विफल हो चुके हैं।"

I hope the Government of India is watching TV past 45 days. They are still walking hundreds of miles to reach home. Pregnant women. Infants. Without food, water, money. Please think of them when you make your well groomed TV appearances. YOU HAVE FAILED MISERABLY!!!