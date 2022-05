एक समय था जब इस वजह से शबाना आजमी से जलने लगी थीं नीना गुप्ता, खुद किया खुलासा

नीना गुप्ता आज भले ही किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन यहां तक का सफर इनके लिए संघर्षों भरा रहा। 50 साल की उम्र पार करने के बाद इन्हें बॉलीवुड में ये मुकाम मिला। इसके लिए इनकी खूब सराहना भी की जाती है। एक्ट्रेस की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। इन्होंने जीवन में खूब उतार चढ़ाव देखे।

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने करियर को लेकर बात की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने पुराने को याद करते हुए कहा- मुझे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया जाता था।



उन्होंने ये भी कहा कि काफी सालों पहले उन्हें शबाना आजमी से जलन होती थी क्योंकि उनके मुकाबले उन्हें फिल्मों बेहतर और शानदार रोल्स ऑफर्स किए जाते थे।

neena gupta jealous with shabana azmi because of this reason