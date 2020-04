नेहा कक्कड़ ने रोते हुए किया मूवऑन चैलेंज

View this post on Instagram

Feat. My Beautiful Girls @tashakapoor @suyesha_savant @ritikavatsmakeupandhair @deepikasdeepclicks @vibhagusain 😍🤗 . Video’s Concept: Neha Kakkar Video’s Editing: Neha Kakkar Song Name: Jinke Liye Lyricist/Composer: @jaani777 Music Production: @bpraak Singer: Neha Kakkar Label: @tseries.official . #NehaKakkar #JaaniVe #Jaani #NehaKakkarSong #DesiGirls