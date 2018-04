बॉलीवुड गानों की बात की जाए या फिर रिमिक्स की नेहा कक्कड़ का हर गाना सुपरहिट होता है। उनके अधिकतर गाने पार्टी पसंद होते हैं। यही नहीं नेहा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। मंगलवार को नेहा ने अपना एक लेटेस्ट रोमांटिक गाना रिलीज किया है। गाना लॉन्च होते ही लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इस गाने के हिट्स लगातार बढ़ते जा रहे है।

गाने का नाम है 'ओ हमसफर...':

बता दें कि नेहा के नए गाने का नाम 'ओ हमसफर...' है। इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस गाने में वह अपने ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर हिमांश कोहली के साथ नजर आ रही हैं। ये बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग है।

कुछ ही घंटों में करोड़ों व्यूज:

'ओ हमसफर' गाने के रिलीज होने के 15 घंटे के भीतर गाने को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए। इस गाने को उनके फैंस लगातार देख रहे हैं। यहीं नहीं गाने पर कई अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं।

