नेहा कक्कड़ का टिक-टॉक वीडियो हुआ वायरल, सिंगिंग के बाद अब डांसिंग से मचाया धमाल

Sunita Adhikari
| Updated: 11 Dec 2019, 11:21:21 PM (IST)
नेहा कक्कड़ का टिक-टॉक वीडियो हुआ वायरल, सिंगिंग के बाद अब डांसिंग से मचाया धमाल

  • नेहा कक्कड़ का टिक-टॉक वीडियो हुआ वायरल


नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने फैंस के साथ अपनी फोटोज और वीडियोज को शेयर करती रहती हैं। नेहा कक्कड़ का फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो गाना गाने के साथ डांस भी कर रही हैं। नेहा कक्कड़ का यह टिकटॉक वीडियो (Neha Kakkar TikTok Video) लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस डांस वीडियो को उनके फैन पेज से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। आप भी देखिए उनका ये वीडियो-

आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ हाल ही में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के फेमस शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में पहुंची थीं। नेहा कक्कड़ के साथ उनकी बहन सोनू कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ भी इस शो में पहुंचे थे। इस दौरान शो पर खूब मस्ती हुई थी।

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