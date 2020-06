नेपोटिज्म को लेकर फिल्में छीनीं, नहीं मिला काम, सामने आए ये बॉलीवुड सेलेब्स

मुंबई। नेपोटिज्म को लेकर काम छीनने या नहीं मिलने के कारण कई सेलेब्स को अपना कॅरियर बीच में ही या तो छोड़ना पड़ा या फिर छोटे रोल करके गुजर-बसर की। इस तरह के आरोप लगाने वालों की लिस्ट अब लम्बी होती जा रही है। नया नाम है दिवंगत एक्टर इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ( Pallvi Kumar ) । उन्होंने इंदर को काम देने से इंकार करने वालों के नाम उजागर किए हैं।

पल्लवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पल्लवी का दावा है कि वे अपनी पति के साथ करण जौहर ( Karan Johar ) और शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) के पास काम के लिए गए थे। पल्लवी का कहना है कि दोनों ने उनको इंतजार करवाया और अपनी मैनेजर्स के माध्यम से काम नहीं होने की बात कह दी। पल्लवी ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा है कि अभी तक ये ही नाम हैं, और भी हैं। अब प्लेटफार्म मिला है बताने का। गौरतलब है कि इंदर कुमार ने फिल्म ‘मासूम’ (1990) ( Masoom ) से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ( Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ) सीरियल के मिहीर के नाम से पॉपुलर हुए। 2017 में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया।

जारी रहे बहस, टैलेंट है अहम

निर्देशक हंसल मेहता का कहना है कि नेपोटिज्म पर बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही टैलेंट को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को इंडस्ट्री में मेरी वजह से मौका मिला। वह टैलेंटेड, हार्डवर्कर और अनुशासित है, इसलिए वह अपनी जगह बना पाया। वह भले ही मेरे लिए फिल्म ना बनाए और शायद मैं उन्हें प्रोड्यूस ना भी करूं, लेकिन वह फिल्में बनाना डिसर्व करता है। उसका कॅरियर तभी चलेगा जब वह चल पाएगा। आखिरकार उसे ही अपना कॅरियर बनाना है। मेरी परछाई उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है और बीमारी भी।

This nepotism debate must be broadened. Merit counts most. My son got a step in the door because of me. And why not. But he's been an integral part of my best work because he is talented, disciplined, hardworking and shares similar values as me. Not just because he's my son.