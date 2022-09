'ब्रह्मास्त्र की असलियत छुपाने के लिए करण जौहर ने KRK को भिजवाया जेल? यूजर्स बोले- 'बेल दो हमें असली Review चाहिए'

खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके किसी को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इन दिनों केआरके खुद ही मुसीबतों से घिरे हुए हैं। केआके को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है लेकिन फिर भी वो अभी जेल में ही रहेंगे।

दरअसल में अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक्टर द्वारा किए गए विवादित ट्वीट से जुड़ा 2020 का एक मामला बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको लेकर अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ सकता है। इसको लेकर फैंस का गुस्सा फूटा है। वहीं कुछ लोग इसपर चुटकी ले रहे हैं।

