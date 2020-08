न्यूज आर्टिकल में लिखा- बिहारी परिवार जहरीले होते हैं, भड़के सुशांत के जीजा.. कहा- हम Rhea के खिलाफ हैं गर्लफ्रेंड्स के विरोध में नहीं

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलने को लेकर हाल ही में एक न्यूज आर्टिकल छपा और उसमें बिहारी परिवारों पर सीधा वार (News article on Bihari families) कर दिया गया। आर्टिकल में बिहारी फैमिलीज की मानसिकता को जहरीला (News article writer says toxic Bihari families) बताया गया। जिसके बाद अब सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति (Sushant Brothe-In-Law slams) का इस पर जवाब आया है। उन्होंने आर्टिकल लिखने वाले और उसकी मानसिकता पर आड़े हाथों लिया है। विशाल ने कहा कि उन्हें इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि सिर्फ हमारा परिवार नहीं बल्कि पूरे बिहार समाज को इससे ठेस (Article hurt Bihar people sentiments) पहुंची है। आर्टिकल में साफतौर पर रिया चक्रवर्ती का पक्ष किया गया और बिहार परिवारों में लड़कों पर श्रवण कुमार (Writer wrote Bihar son’s have pressure to be a Shravan Kumar) बनने का बोझ होता है ऐसा कहा गया। दावा किया गया कि बिहारी फैमिली अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी सोच टॉक्सिक है। इस आर्टिकल पर लोगों का गुस्सा भी खूब फूटा है। वहीं विशाल के जीजा ने स्पष्ट बताया कि ऐसा नहीं है।

विशाल कीर्ति ने ट्विटर पर अपना ब्लॉग शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे परिवार में इतना बड़ी ट्रैजिडी हो गई, साथ ही मुझे काम भी करना है इसलिए मैं इस तरह के मुद्दों पर कमेंट नहीं करता लेकिन मैंने देखा कि इस आर्टिकल में कही गई बातों ने ना सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि बिहार के लोगों को भी आहत किया है। आर्टिकल के राइटर ने कहा था कि सुशांत की फैमिली अपने बेटे की डिप्रेशन की कहानी को मानना ही नहीं (Article writer says Sushant family did not want to accept his depression) चाहती है। इसके जवाब में विशाल ने कहा कि मेंटल हेल्थ आपके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उसके खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें ब्लैकमेलिंग, अलगाव, गुप्त दवाईयां और उनका ओवरडोज (Rhea Created negative environment against Sushant) था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि वो अपनी गलती मानेंगे अगर सुशांत की हालत उनके आसपास के वातावरण से नहीं बिगड़ी थी। डिप्रेशन हमेशा सुसाइड की तरफ नहीं धकेलता है। उन्होंने अपनी पत्नी और सुशांत की बहन श्वेता के पोस्ट पर कहा कि वाइड बोर्ड उसके फ्यूचर प्लान दिखा रहा था। श्वेता ने ये नहीं कहा कि सुशांत डिप्रेस्ड नहीं था। लेकिन आगे के लिए प्लान करना सकारात्मकता का साइन होता (Sushant future plans showed his positivity) है।

This is where Jyoti’s stereotypical “toxic Bihari family” trope gets debunked. The FIR didn’t say that my father-in-law couldn’t stand Ankita. The FIR mentions one specific person called Rhea and giving it an anti-feminist flare is toxic journalism. https://t.co/xhj7qljvcS — vishal kirti (@vikirti) August 9, 2020

सुशांत के जीजा विशाल ने आगे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिहारी परिवार गर्लफ्रेंड्स के साथ नहीं खड़े होते। सभी को पता है कि सुशांत ने अंकिता लोखंडे को छह साल के आसपास डेट किया जानते (We all knew Sushant and Ankita relation) था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और बहुत खुश थे। सुशांत और अंकिता के साथ फैमिली भी है और घर पर लगभग सभी उसे जानते (Everyone knew Ankita Lokhande at our home) हैं। मेरी वाइफ की आज भी उससे बात होती है। यहां तक कि सुशांत ने भले ही एक्ट्रेस कृति सेनन को कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बताया लेकिन हम उससे मिले थे और हमें वो भी बहुत पसंद आई (We liked Kriti Sanon so much) थी। मैं खुद बिहार से हूं और हमारे घर पर मेरी वाइफ को लेकर कोई भी जहरीला व्यवहार (Sushant Jija said my family behavior is not toxic with wife Shweta) नहीं है। हमने शादी से पहले चार साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। बहराल सुशांत का परिवार ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग जगहों से इस तरह के आर्टिकल पर लोगों का खूब गुस्सा निकल रहा है।

बता दें कि सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसके परिवार के खिलाफ जुलाई में पटना में एफआईआर करवाई थी जिसमें उनपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बेटे के पैसे से लेकर उसे प्रताड़ित करने का रिया पर आरोप है।