Nitin Desai Suicide: नितिन देसाई ने खुद डिजाइन किया था अपनी मौत का सेट, पहले बनाया धनुण-बाण, फिर...

मुंबईPublished: Aug 03, 2023 05:48:26 pm Submitted by: Krishna Pandey

Nitin Desai also designed the set of his death: सिनेमा के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को फिल्मों के भव्य सेट डिजाइन करने के लिए जाना जाता था। फिल्मी सेट डिजाइन करने वाले नितिन ने अपनी मौत का भी सेट डिजाइन किया था।

Nitin Desai suicide : मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। Nitin Desai Death: आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने बुधवार को खालापुर स्थित अपने स्टूडियो में सुसाइड कर ली थी।



नितिन देसाई की अचानक मौत ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया है। हालांकि उन सटीक वजगहों का पता नहीं चल पाया है जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन पुलिस को इस संबंध में एक पत्र और एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया नितिन देसाई की मौत का कारण

हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने अपने ही स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एसपी ने सेट कर्मियों द्वारा बुलाए जाने के बाद एनडी स्टूडियो पहुंचने के बाद नितिन देसाई की मौत की पुष्टि की थी। पोस्टमॉर्टम चार डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया गया है. प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, मौत का कारण फांसी है. आगे की जांच जारी है।"