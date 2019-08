'नो एंट्री' की 14वीं एनिवर्सरी पर बोनी कपूर ने दी खुशखबरी, जल्द लेकर आ रहे 'नो एंट्री' का सीक्वल

बॅालीवुड की ब्लॅाक बस्टर कॅामेडी फिल्म 'नो एंट्री' ( no entry ) को 14 साल पूरे हो चुके हैं। सलमान खान ( salman khan ) , अनिल कपूर ( anil kapoor ) और फरदीन खान ( fardeen khan ) स्टारर यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत की सक्सेसफुल कॅामेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को बोनी कपूर ने बनाया था। अब फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही इस मूवी का सीक्वल बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी बोनी कपूर ने एक ट्वीट के जरिए दी।

प्रोड्यूसर बोनी कपूर ( boney kapoor ) ने ट्वीट कर लिखा, '2005 में रिलीज हुई फिल्म 'नो एंट्री' को 14 साल पूरे हो चुके हैं। जल्द ही हम ऐसी ही एक और शरारत से भरी मनोरंजक फिल्म 'नो एंट्री 2' ( no entry 2 ) लेकर आ रहे हैं।

The biggest hit of 2005 No Entry celebrates its 14th anniversary today! Soon, we will all enjoy a more mischievous, more wicked and more entertaining #NoEntry2. Thank you 🙏 @BazmeeAnees and all connected to the project. #14YearsofNoEntry.